Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
24.03.2026 20:33:35
Zulieferer für Raketenabwehr: Bericht: VW will Teile für israelischen "Iron Dome" produzieren
Das Volkswagen-Werk in Osnabrück ist von den Sparplänen des Konzerns bedroht. Nun könnte der Betrieb in der niedersächsischen Stadt umgerüstet werden. Fortan könnten dann Teile für ein Raketenabwehrsystem hergestellt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
25.03.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
25.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|90,70
|-0,22%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|88,08
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.