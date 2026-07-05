Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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05.07.2026 16:53:21
Zulieferer schlägt Alarm: Bosch-Betriebsrat will mit Taskforce Zukunft der Autoindustrie sichern
Mercedes-Benz kündigt ein drastisches Sparprogramm an, Volkswagen plant einen Konzernumbau. Die deutsche Autobranche ist angeschlagen. Einer der Zulieferer will alle Beteiligten an einen Tisch bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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