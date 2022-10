Zulieferer Vitesco will mit E-Mobilität wachsen

Frankfurt (Reuters) - Der Antriebsspezialist Vitesco will das noch kleine Geschäft mit Teilen für Elektroautos in diesem Jahrzehnt stark ausbauen.

Der Umsatz damit soll von knapp 900 Millionen Euro im vergangenen Jahr bis 2026 auf fünf Milliarden Euro wachsen und sich bis 2030 nochmals mehr als verdoppeln auf zehn bis zwölf Milliarden Euro, teilte der Autozulieferer am Dienstag mit. Derzeit stammen rund zehn Prozent des Umsatzes aus dem Wachstumsfeld. Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt noch auf Teilen für Verbrennungsmotoren, das künftig "Powertrain Solutions" heißt. Der Geschäftsbereich "Electrification Solutions" mit Technik für E-Autos soll 2024 schwarze Zahlen schreiben. Innerhalb eines Jahres habe er Aufträge im Wert von rund zehn Milliarden Euro eingesammelt.

Der SDax-Konzern stellte auf dem Kapitalmarkttag zudem deutliches Gewinnwachstum in Aussicht: Die bereinigte operative Rendite soll bis 2026 auf sieben bis neun Prozent steigen von zuletzt knapp zwei Prozent. Eine Dividende will das Unternehmen, das vom Autozulieferer Continental abgespalten worden war und zu knapp 50 Prozent der Unternehmerfamilie Schaeffler gehört, erstmals für das Geschäftsjahr 2023 zahlen. Vitesco geht davon aus, dass die Zulieferer auch im Zeitalter der Elektroautos einen beachtlichen Anteil an der Autoproduktion haben werden - bei Batteriesystemen bis 2030 etwa zwei Drittel, bei Elektromotoren etwa 40 Prozent.

