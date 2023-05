Zum 20jährigen Jubiläum des China Joint-Ventures BMW Brilliance Automotive: BMW Group kündigt lokale Produktion der NEUEN KLASSE in China ab 2026 an

+++ NEUE KLASSE kommt 2025 auf den Markt, lokale Produktion für China startet 2026 in Shenyang +++ BBA investiert 10 Mrd. RMB in den Bau eines Montagewerks für Hochvoltbatterien der sechsten Generation in China +++ Globales Produktionsnetzwerk für Hochvoltbatterien nach dem local-for-local Prinzip