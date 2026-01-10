10.01.2026 12:12:38

Zum Jubiläum: Europa-Park stellt Besucher-Rekord auf

RUST (dpa-AFX) - Der Europa-Park hat in seinem Jubiläumsjahr 2025 nach eigenen Angaben erstmals die Marke von sieben Millionen Besuchern geknackt. "250.000 Besucher kamen im Eröffnungssommer 1975 in den Europa-Park", sagte Inhaber Roland Mack. "50 Jahre später durften wir mit sieben Millionen Gästen einen neuen Rekord verzeichnen, der all unsere Erwartungen an dieses besondere Jahr übertroffen hat."

Im Jahr zuvor hatte der Park nach eigenen Angaben mehr als sechs Millionen Besucher gezählt. Zuletzt wurde im November außerdem der Meilenstein von insgesamt 150 Millionen Gästen seit Eröffnung gefeiert.

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Bisher gibt es 17 Themen-Bereiche, die europäischen Ländern gewidmet sind. In der Sommersaison wird der Kleinstaat Monaco dazukommen./mah/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:54 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
10:18 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen