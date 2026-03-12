Zumiez Aktie
WKN: A0EATL / ISIN: US9898171015
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12.03.2026 21:46:51
Zumiez Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - Zumiez Inc. (ZUMZ) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $19.55 million, or $1.16 per share. This compares with $14.75 million, or $0.78 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $291.30 million from $279.16 million last year.
Zumiez Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.55 Mln. vs. $14.75 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $0.78 last year. -Revenue: $291.30 Mln vs. $279.16 Mln last year.
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