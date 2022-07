ZUMTOBEL-Aktie fester: ZUMTOBEL-Hauptversammlung einigt sich auf Dividende

Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die bisherigen Aufsichtsräte Volkhard Hofmann und Christian Beer wurden in der heutigen HV erneut in den Aufsichtsrat gewählt.

Die ZUMTOBEL-Aktie steigt an der Wiener Börse zeitweise um 1,75 Prozent auf 6,97 Euro.

APA