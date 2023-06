ZUMTOBEL-Aktie legt zu: ZUMTOBEL meldet kräftiges Gewinnplus

Der Jahresgewinn kletterte um 31 Prozent auf 60 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 5,3 Prozent (währungsbereinigt 4,7 Prozent) auf 1,2 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab.

"Die allgemein angespannte Situation rund um das Thema Energie hat uns im letzten Geschäftsjahr eine Art Sonderkonjunktur ermöglicht," erklärte Konzernchef Alfred Felder. "Auch durch die einschlägigen EU-Verordnungen haben unsere Kunden mehr denn je in energieeffiziente Lichtlösungen investiert und wir rechnen damit, dass dieser Trend anhalten wird", so der CEO.

Das Verbot von Leuchtstoffröhren ab September 2023 werde sich positiv auswirken. "50 Prozent der etablierten Bausubstanz ist mit veralteten Röhren, daher gibt es ordentliches Potenzial", sagte Finanzchef Thomas Erath bei der Pressekonferenz. Der europäische LED-Markt sei 15 Mrd. Euro schwer. ZUMTOBEL ist nach eigenen Angaben das zweitgrößte Lichtunternehmen in Europa.

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg 2022/23 gegenüber dem Geschäftsjahr davor von 60,8 auf 84,3 Mio. Euro - ein Plus von knapp 39 Prozent. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 5,3 auf 7 Prozent. Unter dem Strich bleibt ein Gewinn je Aktie (EPS) von 1,39 Euro, nach 1,06 Euro im Jahr davor. Der Vorstand schlägt eine Anhebung der Dividende von 35 auf 40 Cent je Anteilsschein vor.

Für das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2023/24 ist das Management angesichts des global unsicheren Umfelds "nur vorsichtig optimistisch". Belastend seien der hohe KV-Abschluss der Elektroindustrie sowie weiterhin hohe Material- und Energiekosten. Auch die Baukonjunktur habe nachgelassen und das Geschäft von ZUMTOBEL sei von der Bauindustrie abhängig, räumte Erath ein. Daher werde beim Umsatz nur ein moderates Wachstum von 1 bis 4 Prozent gesehen. Die EBIT-Marge dürfte, vor allem aufgrund der gestiegenen Personalkosten, auf 3 bis 6 Prozent sinken.

Da ZUMTOBEL finanziell gut aufgestellt ist, denk das Unternehmen auch laut über Zukäufe oder Beteiligungen nach. In Frage kämen einerseits technologische Investitionen, etwa beim Thema Lichtsteuerung, sowie Investitionen in Länder, in denen ZUMTOBEL noch nicht so stark sei, sagte Felder.

Für 2023/24 hat der Leuchtenhersteller Investitionen von 60 Mio. Euro geplant in unter anderem digitale Projekte und Produktinnovationen.

Die ZUMTOBEL-Aktie stieg in Wien letztlich 2,84 Prozent auf 7,24 Euro.

kan/kre/cgh/fel

APA