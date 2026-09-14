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WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307

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Personalie 14.09.2026 13:22:00

ZUMTOBEL-Aktie tiefer: Saurabh Pandhi neuer CEO von Tochter Tridonic

ZUMTOBEL-Aktie tiefer: Saurabh Pandhi neuer CEO von Tochter Tridonic

Das zur ZUMTOBEL-Gruppe gehörende Unternehmen Tridonic hat einen neuen Geschäftsführer.

Der Vorstand der ZUMTOBEL Group habe zum 14. September Saurabh Pandhi zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt, er werde die Weiterentwicklung des Technologieunternehmens der Gruppe maßgeblich gestalten, teilte das Unternehmen in einer Aussendung am Montag mit. Pandhi folgt auf Hugo Rohner, der das Unternehmen verlasse.

Pandhi baue auf der Technologie- und Engineering-Kompetenz von Tridonic auf und werde das Unternehmen bei intelligenten Lichtsystemen, Software, Konnektivität und Energielösungen weiter stärken, hieß es. Tridonic nehme als Technologieunternehmen eine zentrale Rolle im Konzern ein. "Mit Saurabh Pandhi berufen wir eine Führungspersönlichkeit, die unsere Branche, unsere Kunden und unser Unternehmen hervorragend kennt", so Alfred Felder, CEO der ZUMTOBEL Group.

Pandhi habe Thorn Lighting erfolgreich geführt und sei mit seiner internationalen Erfahrung, seinem unternehmerischen Denken und seinem tiefen Verständnis der Beleuchtungsindustrie die ideale Besetzung. Seit seinem Eintritt in die ZUMTOBEL Group 2021 verantwortete er das weltweite Geschäft von Thorn Lighting, zuvor hatte er Führungspositionen bei Sylvania Lighting in Europa und weltweit inne. Er habe Unternehmen erfolgreich durch Veränderungs- und Transformationsprozesse geführt. Pandhi folgt auf Hugo Rohner, der das Unternehmen nach vielen Jahren engagierter Tätigkeit verlassen habe, hieß es.

An der Wiener Börse verliert die ZUMTOBEL-Aktie zeitweise 1,01 Prozent auf 3,94 Euro.

agr/cri

ISIN AT0000837307 WEB http://www.zumtobelgroup.com

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Bildquelle: Zumtobel Group AG

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