ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Erlöse gesunken
|
02.07.2026 17:53:00
ZUMTOBEL-Aktie verliert: Leuchtenkonzern verzeichnet deutlichen Ergebniseinbruch
Das magere Ergebnis sieht ZUMTOBEL als Resultat deutlich höherer Ertragssteuern: Diese stiegen von 0,6 Mio. Euro im Wirtschaftsjahr 2024/25 auf nunmehr 9,7 Mio. Euro. Die höheren Ertragssteuern sind auf Wertberichtigungen aktiver latenter Steuern in den USA, Großbritannien sowie Österreich zurückzuführen, teilte ZUMTOBEL in einer Aussendung mit. Hinzu kamen Einmaleffekte. Sondereffekte belasteten das operative Ergebnis (EBIT). Es fiel um rund 10 Mio. Euro auf 23,1 Mio. Euro. Die EBIT-Marge ging von 3 Prozent auf 2,2 Prozent zurück.
Der Vorstand geht jedoch davon aus, dass das Unternehmen wieder zur gewohnten Dividendenpolitik zurückkehren werde.
Die ZUMTOBEL-Aktie notierte am Mittwoch in Wien letztlich 3,44 Prozent tiefer bei 3,92 Euro.
fel/pir
APA
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