ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Personalie
|
25.09.2026 17:56:00
ZUMTOBEL-Aktie zieht kräftig an: Leuchtkonzern verkündet neues Aufsichtsratmitglied
Der Vorarlberger Leuchtenkonzern ZUMTOBEL hat mit Eva-Maria Berchtold ein neues Aufsichtsratsmitglied. Sie folgt Eva Kienle, wie das börsennotierte Unternehmen nach der Hauptversammlung und Aufsichtsratskonstituierung am Freitag mitteilte. Karin Zumtobel-Chammah wurde als Gremiumschefin bestätigt.
Die ZUMTOBEL-Aktie gewann im Wiener Handel vor dem Wochenende letztlich 2,44 Prozent auf 4,20 Euro.
phs/kre
ISIN AT0000837307 WEB http://www.zumtobelgroup.com
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