ZUMTOBEL Aktie

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WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307

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Personalie 25.09.2026 17:56:00

ZUMTOBEL-Aktie zieht kräftig an: Leuchtkonzern verkündet neues Aufsichtsratmitglied

ZUMTOBEL-Aktie zieht kräftig an: Leuchtkonzern verkündet neues Aufsichtsratmitglied

Ein Personalupdate sorgt für Kauflaune bei ZUMTOBEL-Aktionären.

Der Vorarlberger Leuchtenkonzern ZUMTOBEL hat mit Eva-Maria Berchtold ein neues Aufsichtsratsmitglied. Sie folgt Eva Kienle, wie das börsennotierte Unternehmen nach der Hauptversammlung und Aufsichtsratskonstituierung am Freitag mitteilte. Karin Zumtobel-Chammah wurde als Gremiumschefin bestätigt.

Die ZUMTOBEL-Aktie gewann im Wiener Handel vor dem Wochenende letztlich 2,44 Prozent auf 4,20 Euro.

phs/kre

ISIN AT0000837307 WEB http://www.zumtobelgroup.com

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