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WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307

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Wechsel an der Spitze 17.08.2026 12:38:00

ZUMTOBEL bekommt neuen CEO - Aktie gibt nach

ZUMTOBEL bekommt neuen CEO - Aktie gibt nach

An der Spitze des börsennotierten Vorarlberger Leuchtenherstellers ZUMTOBEL kommt es zu einem Wechsel.

Der Aufsichtsrat der ZUMTOBEL Group hat Heiner Lang zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens bestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Lang wird mit 1. September als weiteres Mitglied in den Vorstand berufen und soll ab 1. Oktober den Vorstandsvorsitz von Alfred Felder übernehmen.

Felder werde seine Aufgaben bis Jahresende 2026 sukzessive an Lang übergeben, heißt es in der Mitteilung. Anschließend stehe er dem Unternehmen noch beratend zur Verfügung, "um die Kontinuität sicherzustellen". Felder war die vergangenen zehn Jahre Mitglied des Vorstands gewesen, davon acht Jahre als Vorstandsvorsitzender.

Der designierte CEO Lang ist laut Mitteilung promovierter Ingenieur und verfügt über langjährige Erfahrung in Fach- und Führungsfunktionen bei international tätigen Industrieunternehmen. Zuletzt habe er ab Jänner 2021 als Geschäftsführer des deutschen Unternehmens Wago das operative Geschäft verantwortet, zuvor war er Vorstandsmitglied der Bosch Rexroth AG. Mit seiner Bestellung knüpfe ZUMTOBEL "gezielt an diese Erfahrung an, um ihre Wachstumsstrategie konsequent weiterzuentwickeln", hieß es in der Aussendung.

Die ZUMTOBEL-Aktie notiert am Montag in Wien zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 4,05 Euro.

sag/ivn

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Bildquelle: Zumtobel Group AG

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