ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Wechsel an der Spitze
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17.08.2026 12:38:00
ZUMTOBEL bekommt neuen CEO - Aktie gibt nach
Felder werde seine Aufgaben bis Jahresende 2026 sukzessive an Lang übergeben, heißt es in der Mitteilung. Anschließend stehe er dem Unternehmen noch beratend zur Verfügung, "um die Kontinuität sicherzustellen". Felder war die vergangenen zehn Jahre Mitglied des Vorstands gewesen, davon acht Jahre als Vorstandsvorsitzender.
Der designierte CEO Lang ist laut Mitteilung promovierter Ingenieur und verfügt über langjährige Erfahrung in Fach- und Führungsfunktionen bei international tätigen Industrieunternehmen. Zuletzt habe er ab Jänner 2021 als Geschäftsführer des deutschen Unternehmens Wago das operative Geschäft verantwortet, zuvor war er Vorstandsmitglied der Bosch Rexroth AG. Mit seiner Bestellung knüpfe ZUMTOBEL "gezielt an diese Erfahrung an, um ihre Wachstumsstrategie konsequent weiterzuentwickeln", hieß es in der Aussendung.
Die ZUMTOBEL-Aktie notiert am Montag in Wien zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 4,05 Euro.
sag/ivn
APA
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