AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
|
06.01.2026 10:02:18
"Zunehmender Druck": Audi- und VW-Händler rechnen mit Preisanstieg
Die deutsche Autobranche leidet unter einer Reihe von Problemen. Eine preisliche Entlastung ist für 2026 nicht zu erwarten. Der Vorsitzende des VW- und Audi-Verbands Sauer-Wagner sieht dennoch Potenzial im Bereich der Elektromobilität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!