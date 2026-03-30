Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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30.03.2026 15:31:00
Zur Aussage von Rheinmetall-Chef Armin Papperger: Weniger Geschwätz, mehr Leistung, bitte! - Kommentar
Armin Papperger lästert über ukrainische Drohnen. Was der Rheinmetall-Chef sagt, ist im Ton daneben und teilweise sachlich falsch. Offenkundig soll es von eigenen Schwächen ablenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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