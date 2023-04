Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2023



12.04.2023 / 07:00 CET/CEST



Frauenfeld, 12. April 2023

Medienmitteilung Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2023 Die Zur Rose-Gruppe hat heute die Einladung zur Generalversammlung vom 4. Mai 2023 veröffentlicht. Neben den standardmässigen Traktanden und dem formellen Nachvollzug der Aktienrechtsrevision beantragt der Verwaltungsrat die Schaffung eines Kapitalbands, welches das genehmigte Kapital ersetzt, mit einer oberen Grenze von 120 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals. Weiter wird die Schaffung von neuem bedingtem Kapital für Finanzierungen und andere Zwecke von 20 Prozent des Aktienkapitals beantragt. Der Verwaltungsrat möchte damit die finanzielle Flexibilität der Zur Rose-Gruppe für sich bietende Opportunitäten aufrechterhalten. Die beiden Anträge werden verknüpft, indem die gesamthafte Erhöhungskompetenz des Verwaltungsrats auf 20 Prozent und seine Kompetenz zum Ausschluss von Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechten auf 10 Prozent (sog. kumulative Verwässerungsobergrenze) begrenzt werden. Zur zukünftigen Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligungspläne beantragt der Verwaltungsrat zudem, das bedingte Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen wieder auf knapp 3 Prozent des Aktienkapitals zu erhöhen. Mit dem Verkauf des Schweizer Geschäfts an Medbase wird auch die Marke «Zur Rose» abgetreten, wobei die Zur Rose Group AG das Recht hat, die Marke während einer Übergangsfrist weiterhin zu nutzen. Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat, Zur Rose Group AG in DocMorris AG die Kernmarke für das B2C-Geschäft in Deutschland umzufirmieren. Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste ist abrufbar unter folgendem Link: https://ir.zurrosegroup.com/de/investor-relations/corporate-governance/generalversammlung Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Group Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Group Director Communications

E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 20. April 2023 Q1/2023 Trading Update 4. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung 17. August 2023 Halbjahresergebnis 2023 (11:00 Uhr: Conference Call/Webcast) 19. Oktober 2023 Q3/2023 Trading Update Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste Online-Apotheke und einer der führenden Ärztegrossisten in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist mit starken Marken international präsent darunter DocMorris, Deutschlands bekannteste Gesundheitsplattform. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet Zur Rose Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung. Sie verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. 2022 erzielten rund 2'700 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich mit über 10 Millionen Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'837 Millionen. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

