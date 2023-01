Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Zur Rose-Gruppe: Umsatzziel 2022 erreicht, Ergebnis besser als erwartet



19.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Frauenfeld, 19. Januar 2023

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Zur Rose-Gruppe: Umsatzziel 2022 erreicht, Ergebnis besser als erwartet

EBITDA-Break-even-Programm 2023 schreitet schneller voran als geplant und führt zur Anhebung der kommunizierten EBITDA-Zielspanne für 2022

Integrations- und Logistikmassnahmen medpex und Eurapon vollzogen

Aussenumsatz-Ziel 2022 mit minus 5.4 Prozent auf CHF 1'836.8 Mio. erreicht

Konsequente Fokussierung auf Profitabilität führt zu geplanter Umsatzreduktion in Deutschland von 12.2 Prozent in 2022

Markante Umsatzsteigerung von 9.5 Prozent im Schweizer Geschäft in 2022

Massnahmen zur Steigerung der E-Rezept- und gematik-App-Nutzung in Deutschland schreiten voran

EBITDA-Break-even-Programm auf Kurs

Die Zur Rose-Gruppe schreitet mit dem in 2022 lancierten Programm zur Erreichung des EBITDA-Break-even in 2023 schneller voran als geplant. Zusätzlich zu den Massnahmen zur Komplexitätsreduktion wurden bei der Bruttomarge sowie den Logistik- und Marketingkosten markante Verbesserungen realisiert. Die Integration der Marke medpex auf Basis der abgeschlossenen Kapazitätserweiterung am Standort Heerlen wurde planmässig per Ende Oktober 2022 vollzogen. Zudem werden die Versandkunden von Eurapon auf Wunsch seit Dezember 2022 und damit früher als geplant durch die Apotheke DocMorris aus dem neuen Logistikzentrum in Heerlen beliefert. Der Logistikstandort in Bremen wurde per Ende Dezember 2022 geschlossen und die Marke Eurapon eingestellt.

Tieferes Umsatzniveau im Rahmen der Planung

Die Zur Rose-Gruppe hat die kommunizierte Umsatz­erwartung für das Geschäftsjahr 2022 erreicht. Der Aussenumsatz[1] belief sich auf CHF 1'836.8 Mio., was einem Minus von 5.4 Prozent in Lokalwährung bzw. 9.7 Prozent in Konzernwährung entspricht.

Als Ergebnis der konsequenten Fokussierung auf Profitabilität reduzierten sich die Verkäufe in Deutschland im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27.4 Prozent in Lokalwährung bzw. 32.7 Prozent in Konzernwährung auf CHF 237.2 Mio. Gründe dafür waren der Wegfall des kampagnenbedingten Umsatzschubs im Vorjahresquartal und reduzierte Marketingaufwendungen, Effekte aus den Integrations- und Logistikmassnahmen im Zusammenhang mit der Überführung der Marken medpex und Eurapon sowie Auswirkungen der Arzneimittelknappheit. Aufgrund der Konzentration auf potenzielle E-Rezept-Kunden, insbesondere mit einem chronischen Medikamentenbedarf, reduzierte sich die Anzahl aktiver Kunden der Zur Rose-Gruppe per Ende Dezember 2022 gegenüber Ende September 2022 um rund 800'000 auf 10.4 Millionen[2]. Im Gesamtjahr 2022 bezifferte sich der Aussenumsatz auf CHF 1'086.9 Mio. (minus 12.2 Prozent in Lokalwährung bzw. minus 18.4 Prozent in Konzernwährung), wovon die Umsatzreduktion auf Basis von Papierrezepten 11.8 Prozent in Lokalwährung auf CHF 215 Mio. betrug.

In der Schweiz setzte sich der Wachstumstrend im vierten Quartal in allen Geschäftsfeldern und insbesondere im Ärztegeschäft fort. Der Umsatz stieg signifikant um 7.7 Prozent auf CHF 182.2 Mio. Die Online-Apotheke vermochte die während der Pandemie zusätzlich gewonnene Kundschaft zu halten und entwickelte sich erwartungsgemäss. Im Gesamtjahr 2022 erhöhte sich der Umsatz um 9.5 Prozent auf CHF 686.8 Mio. und übertraf damit das Marktwachstum (plus 6.1 Prozent, IQVIA) deutlich.

Auch im südeuropäischen Marktplatzgeschäft entwickelte sich der Umsatz als Folge des fortgesetzten starken Fokus auf Marketingeffizienz plangemäss. Im vierten Quartal belief er sich auf CHF 15.5 Mio. (minus 27.9 Prozent in Lokalwährung bzw. 33.3 Prozent in Konzernwährung) und im Gesamtjahr auf CHF 70.7 Mio. (minus 7.1 Prozent in Lokalwährung bzw. minus 13.7 Prozent in Konzernwährung).

Massnahmen zur Steigerung der Nutzung von E-Rezept und gematik-App in Deutschland

Seit dem Start des elektronischen Rezepts in Deutschland wurden bereits rund 1 Million Rezepte elektronisch übermittelt und abgewickelt. Das Bundesgesundheitsministerium und die gematik sind in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung verschiedener weiterer Übermittlungswege zusätzlich zum Papierausdruck des Rezeptcodes und zur E-Rezept-App. So soll ab Mitte 2023 das Einlösen von E-Rezepten in den Apotheken mittels elektronischer Gesundheitskarte (eGK) möglich werden. Zudem haben die Gesellschafter der gematik Anfang November 2022 die Umsetzung der Funktion «Einlösen ohne Anmeldung» in der E-Rezept-App beschlossen, um die Nutzung von E-Rezept und App zu steigern. Das am 29. Dezember 2022 in Kraft getretene Krankenhauspflegeentlastungsgesetz sieht zusätzlich einfachere Zugangsvoraussetzungen für das E-Rezept vor. Die Krankenkassen werden verpflichtet, jenen Versicherten elektronische Gesundheitskarten mit kontaktloser Schnittstelle (NFC) einschliesslich einer PIN auszuhändigen, die bis 31. Dezember 2022 eine elektronische Patientenakte beantragt hatten. Ausserdem müssen sie ihren Versicherten bis zum Januar 2024 ermöglichen, sich mittels der eID-Funktion des Personalausweises für die Telematikinfrastruktur völlig digital und nahtlos zu identifizieren. Ziel der gematik ist die flächendeckende Einführung ab dem Sommer 2023.

Ausblick

2022: Die Zur Rose-Gruppe hebt das bereinigte EBITDA-Ziel auf minus CHF 70 Mio. bis minus CHF 75 Mio. für das Geschäftsjahr 2022 an (vorher minus CHF 75 Mio. bis minus CHF 85 Mio.).

2023: Weiter bekräftigt die Gruppe, dass der Break-even auf EBITDA-Stufe (bereinigt) für 2023 erreicht wird, unabhängig von der Hochlaufgeschwindigkeit des E-Rezepts.

Mittelfristig: Die EBITDA-Zielmarge (bereinigt) ist weiterhin 8 Prozent.

Der Geschäftsbericht 2022 wird am 23. März 2023 publiziert, zusammen mit einem Ausblick für 2023.

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.10.-31.12.2022 1.10.-31.12.2021 Veränderung

Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz 433.1 543.2 -20.3% Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz, in Lokalwährung -16.9% Zur Rose-Gruppe 407.2 468.1 -13.0% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung -9.5%

Märkte Deutschland Aussenumsatz 237.2 352.4 -32.7% Deutschland Aussenumsatz, in Lokalwährung -27.4% Deutschland 211.4 277.3 -23.8% Deutschland, in Lokalwährung -18.0% Schweiz 182.2 169.2 7.7% Europa 15.5 23.3 -33.3% Europa, in Lokalwährung -27.9%

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Veränderung

Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz 1'836.8 2'034.0 -9.7% Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz, in Lokalwährung -5.4% Zur Rose-Gruppe 1'607.5 1'726.5 -6.9% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung -2.8%

Märkte Deutschland Aussenumsatz 1'086.9 1'331.9 -18.4% Deutschland Aussenumsatz, in Lokalwährung -12.2% Deutschland 857.9 1'024.4 -16.3% Deutschland, in Lokalwährung -9.9% Schweiz 686.8 627.1 9.5% Europa 70.7 81.9 -13.7% Europa, in Lokalwährung -7.1%

Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz der Zur Rose-Gruppe zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von der Zur Rose-Gruppe beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.

Agenda

23. März 2023 Jahresergebnis 2022 und Ausblick 2023 (11:00 Uhr: Conference Call/Webcast)

20. April 2023 Q1/2023 Trading Update

4. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung

17. August 2023 Halbjahresergebnis 2023 (Conference Call/Webcast)

19. Oktober 2023 Q3/2023 Trading Update

[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz der Zur Rose-Gruppe zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von der Zur Rose-Gruppe beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.

[2] Kunden, welche die Zur Rose-Gruppe entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.