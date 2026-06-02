Zur Shamir hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zur Shamir lud am 31.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,73 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 ILS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent auf 1,52 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at