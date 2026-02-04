Beazley Aktie
WKN DE: A0X8HN / ISIN: JE00B64G9089
|
04.02.2026 08:22:26
Zurich agrees £8bn takeover for UK insurer Beazley
Swiss insurer increases offer after several approaches to FTSE 100 companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!