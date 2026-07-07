Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Fusionskontrollverfahren 07.07.2026 17:01:39

Zurich-Aktie gefragt: EU erlaubt Beazley-Kauf

Zurich-Aktie gefragt: EU erlaubt Beazley-Kauf

Die Versicherungsgruppe Zurich hat von der EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley erhalten.

Die Behörde hat den Erwerb von Beazley durch die Zurich im Zuge des in den letzten Wochen durchgeführten, vereinfachten Fusionskontrollverfahrens genehmigt, wie sie am Dienstag mitteilte. Das Vorhaben werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, da die beiden Unternehmen nach der geplanten Transaktion mit den betroffenen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in der EU nur über begrenzte Marktpositionen verfügten, hieß es.

Im März hatte die Zurich für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in der Höhe von insgesamt knapp elf Milliarden US-Dollar abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot zugestimmt. Mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.

Der Kauf soll laut früheren Angaben noch im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden. Noch fehlen dazu weitere behördliche Genehmigungen, unter anderem aus der Schweiz und aus Großbritannien. Darüber hinaus ist auch die gerichtliche Bestätigung des "Scheme of Arrangement" durch ein dafür zuständiges britisches Gericht erforderlich.

Die Zurich-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,59 Prozent höher bei 614,60 Franken.

/mk/tp/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Zurich Gruppe Deutschland,Bloomberg

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