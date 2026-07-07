Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Fusionskontrollverfahren
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07.07.2026 17:01:39
Zurich-Aktie gefragt: EU erlaubt Beazley-Kauf
Im März hatte die Zurich für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in der Höhe von insgesamt knapp elf Milliarden US-Dollar abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot zugestimmt. Mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.
Der Kauf soll laut früheren Angaben noch im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden. Noch fehlen dazu weitere behördliche Genehmigungen, unter anderem aus der Schweiz und aus Großbritannien. Darüber hinaus ist auch die gerichtliche Bestätigung des "Scheme of Arrangement" durch ein dafür zuständiges britisches Gericht erforderlich.
Die Zurich-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,59 Prozent höher bei 614,60 Franken.
/mk/tp/AWP/jha
ZÜRICH (dpa-AFX)
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