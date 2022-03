Zurich-Aktie höher: Tochter Zurich Österreich legte im zweiten Coronajahr bei Prämien zu

Die direkten Prämieneinnahmen der Zurich -Tochter stiegen um 3,7 Prozent auf rund 700 Mio. Euro. Davon entfielen 560 Mio. Euro auf die Schaden-Unfallversicherung (plus 3,3 Prozent) und 137 Mio. Euro auf Lebensversicherungen (plus 5,4 Prozent), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dank starkem Finanzergebnis stieg der Gewinn (EGT) um 9,8 Prozent auf 21 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis verbesserte sich dank realisierter Kursgewinne aus dem Verkauf von Kapitalanlagen um 12 Mio. Euro auf 53 Mio. Euro. Damit stieg die Nettorendite von 2,4 Prozent im Jahr 2020 auf 3,2 Prozent.

Allerdings erhöhten sich die Schadenzahlungen in der Schaden-Unfallversicherung aufgrund heftiger Unwetter im Norden Österreichs und Großschäden gegenüber 2020 um 34 Mio. Euro (11 Prozent) auf 349 Mio. Euro. Inklusive Schadenreserven stieg der Schadenaufwand auf fast 400 Mio. Euro. Das führte zu einer Erhöhung der Combined Ratio brutto (kombinierte Schaden-Kosten-Quote vor Rückversicherungsabgabe) auf 100,6 Prozent (2020: 96,8 Prozent).

In der Lebensversicherung sanken hingegen die abgegrenzten Versicherungsleistungen um 5 Mio. auf 151 Mio. Euro.

Die Zurich-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 1,15 Prozent auf 456,50 CHF.

APA