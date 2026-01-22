Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Gegenwehr
|
22.01.2026 09:45:39
Zurich-Aktie in Grün: Beazley-Kaufangebot erneut abgelehnt
Damit stößt Zurich beim Beazley-Verwaltungsrat zum zweiten Mal auf Widerstand. Dieser hatte bereits eine erste, nicht öffentlich gemachte Offerte in Höhe von 1.230 Pence als zu tief bewertet.
Die Zurich will das Geschäft mit Spezialversicherungen in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Cyber ausbauen und sieht den Zukauf von Beazley als weiteren Schritt dazu. Das derzeitige Angebot an die Beazley-Aktionäre hat einen Gesamtwert von knapp 7,8 Milliarden Pfund (gut 10 Mrd Dollar).
Die Aktien der Zurich Insurance-Group legen an der SIX am Donnerstag zeitweise 0,89 Prozent zu auf 559,91 CHF. Unterdessen verlieren Beazley-Papiere an der London Stock Exchange zwischenzeitlich 3,83 PRozent auf 10,80 GBP.
LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX)
