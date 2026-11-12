Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Ziele im Blick
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12.11.2026 09:49:00
Zurich-Aktie klettert: Versicherer sieht sich auf Kurs für die Ziele bis 2027
Prämieneinnahmen in beiden Sparten gestiegen
Von Januar bis September wuchsen die Bruttoprämien im Schaden- und Unfallgeschäft um acht Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar (37,8 Milliarden Euro). In der Lebensversicherung legten die Prämien um sieben Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zu. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft stieg nach dem starken Wachstum im Vorjahr nur leicht um zwei Prozent auf 15,0 Milliarden Dollar.
Der US-Partner Farmers, für den Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, steigerte seine Prämieneinnahmen um vier Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Zum Gewinn macht Zurich zum Ablauf des dritten Quartals regelmäßig keine Angaben.
Zurich Insurance sieht sich auf Kurs für 2027
Unterdessen sieht die Konzernspitze den Versicherer weiterhin auf gutem Weg, die Ziele aus dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm zu übertreffen. Dies hatte Zurich Insurance bereits Anfang August in Aussicht gestellt.An der SIX steigt die Zurich-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 644,60 Franken.
ZÜRICH (dpa-AFX)
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