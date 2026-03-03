Zurich Insurance Group Aktie

Teilfinanzierung 03.03.2026 07:39:00

Zurich-Aktie: Milliardenerlös durch Kapitalerhöhung für Beazley-Deal.

Zurich-Aktie: Milliardenerlös durch Kapitalerhöhung für Beazley-Deal.

Zurich Insurance hat die am Vorabend angekündigte Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der zuvor festgezurrten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley erfolgreich am Markt untergebracht.

Wie der Schweizer Konzern mitteilte, hat er gut 7 Millionen neue Aktien zum Preis von 550 Franken das Stück platziert und damit einen Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken erzielt.

Zurich hatte sich am Montag mit Beazley final auf eine Übernahme für 8,2 Milliarden Pfund geeinigt. Den Rest des Kaufpreises will der Konzern durch bestehende flüssige Mittel und neue Kreditfazilitäten finanzieren.

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktien gleichgestellt und sind für das Geschäftsjahr 2025 zum Bezug einer Dividende von 30 Franken je Aktie berechtigt.

DOW JONES

