Zurich-Aktie sackt dennoch ab: Zurich Insurance ist stark ins Jahr 2023 gestartet

In der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) erzielten die Schweizer ein robustes Plus mit einem zweistelligen Anstieg der Prämien in Nordamerika. Die zugrunde liegenden Margen im Firmenkundengeschäft haben sich weiter verbessert. "In den Privatkundenmärkten verzeichnen wir bei den Vertragserneuerungen höhere Prämiensätze, und die Margen werden sich im Laufe des Jahres verbessern, da die verdienten Prämiensatzsteigerungen beginnen, die Schadenkosten zu übersteigen", sagte Finanzvorstand George Quinn laut Mitteilung.

Für die drei Monate per Ende März meldete der Konzern für die Sparte P&C einen Versicherungsumsatz von 9,407 (Vorjahr: 8,77) Milliarden US-Dollar und Bruttoprämien von 11,9 (11,3) Milliarden Dollar. In der Sparte Life wies die Gesellschaft einen Barwert der Prämien aus Neugeschäft von 4,16 (3,55) Milliarden Dollar aus. Das Neugeschäft in der Lebensversicherung trug laut Zurich im Berichtsquartal 265 Millionen Dollar zur vertraglichen Servicemarge bei. Auf vergleichbarer Basis lag diese 11 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, was auf höhere Prämien aus Neugeschäft mit niedrigeren Margen infolge eines ungünstigeren Geschäftsmix zurückzuführen war.

Ab diesem Jahr gelten für Versicherungsunternehmen die neuen Bilanzierungsvorschriften nach IFRS 17. Durch den neuen Rechnungslegungsstandard sollen die Abschlüsse börsennotierter Versicherungsgesellschaften einheitlicher, transparenter und vergleichbarer werden. Für die Schaden- und Unfallversicherung weist die Gruppe neben den Bruttoprämien deswegen nun zusätzlich den Versicherungsumsatz aus. Der Übergang zu IFRS 17 wirkt sich auch auf die Darstellung der Kennzahlen in der Lebensversicherung aus, die nun Prämien aus Neugeschäft und die damit verbundene vertragliche Servicemarge für bestimmte Verträge ausweist.

An der SIX fällt die Zurich-Aktie am Mittwoch zeitweise um 1,93 Prozent auf 421,00 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)