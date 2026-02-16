Zurich Insurance Group Aktie

Zurich Insurance Group

WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049

Frist-Verlängerung 16.02.2026 11:25:40

Zurich-Aktie stark: Verhandlungen über Beazley-Übernahme laufen weiter

Zurich Insurance bekommt mehr Zeit für die Vorlage eines offiziellen Angebots für den britischen Cyber-Versicherer Beazley.

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, haben sie sich auf eine Verlängerung der Frist bis zum 4. März geeinigt. Sie wäre ansonsten am heutigen Montag abgelaufen.

Anfang Februar hatten die Versicherer eine Übernahmevereinbarung getroffen, in der Beazley mit rund 8 Milliarden Pfund bewertet wird. Zuvor hatten die Briten mehrere Angebote des Schweizer Versicherungskonzerns abgelehnt.

Bis zum 4. März muss Zurich nun seine feste Absicht bekunden, eine Übernahme weiterzuverfolgen, oder sich von Beazley zurückziehen. Die Deadline kann nochmals verlängert werden. Beazley, dessen Board die Verlängerung beantragt hatte, legt seine Jahreszahlen auch am 4. März vor. Zurich wird seine Jahresergebnisse am Donnerstag veröffentlichen.

Die Prüfung der Bücher (Due Diligence) gehe wie geplant voran, so die Unternehmen. Man verhandele über die Konditionen des Deals und bereite die Dokumentation vor.

Die Zurich-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,59 Prozent stärker bei 560,79 Franken, während sich Beazley-Titel in London 0,08 Prozent schwächer zeigen bei 12,29 Pfund.

Von Elena Vardon

DOW JONES

