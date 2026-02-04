Zurich Insurance Group Aktie

Zurich Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049

Milliarden-Deal 04.02.2026 12:49:00

Zurich-Aktie steigt: Deal mit Beazley erreicht zweistellige Milliardensumme

Zurich-Aktie steigt: Deal mit Beazley erreicht zweistellige Milliardensumme

Zurich Insurance und Beazley haben sich auf ein verbessertes Übernahmeangebot geeinigt, das den britischen Cyber-Versicherer mit rund 8,0 Milliarden Pfund bzw. knapp 11 Milliarden US-Dollar bewertet.

Der Schweizer Versicherer Zurich umwirbt die in London notierte Gruppe seit vergangenem Jahr und hatte Beazley mehrere Angebote unterbreitet, die jedoch alle abgelehnt wurden.

Im Rahmen des verbesserten Barangebots sollen die Beazley-Aktionäre 13,35 Pfund für jede ihrer Aktien erhalten, wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Dies beinhaltet eine Dividendenzahlung und entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs von Beazley von 8,20 Pfund am 16. Januar, dem Tag vor Beginn der Angebotsfrist.

Der Beazley-Board erklärte, den Aktionären die neue Offerte empfehlen zu wollen. Die Schweizer haben nun bis zum 16. Februar Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen.

Der Schweizer Versicherer, der bereits in Großbritannien tätig und weltweit stark vertreten ist, will mit der Übernahme einen Spezialversicherer mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von rund 15 Milliarden Dollar schaffen.

Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 2,97 Prozent höher bei 572,95 Franken, während Beazley-Titel in London 8,65 Prozent auf 12,60 Pfund zulegen.

Von Elena Vardon

DOW JONES

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,Jonathan Weiss / Shutterstock.com

