Zurich-Aktie tiefer, Clearview-Aktie zieht zweistellig an: Versicherungskonzern will Clearview übernehmen

Er bietet den Clearview-Aktionären einen Preis von 0,65 australischen Dollar (AUD) pro Aktie, was das australische Finanzunternehmen mit rund 415 Millionen australischen Dollar (249 Mio Euro) bewertet. Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt einstimmig die Annahme des Zurich -Angebots, wie einer Mitteilung von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist.

Zurich und Clearview ergänzten sich im Bereich Lebensversicherungen hervorragend, gibt sich der australische Versicherer darin überzeugt. Die Übernahme steht derweil noch unter einer Reihe von Vorbehalten, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Zustimmung hat laut der Mitteilung auch der größte Clearview-Aktionär Crescent Capital Partners Shareholders signalisiert. Dieser hält einen Anteil von 25,4 Prozent der Clearview-Aktien. An der australischen Börse haben die Clearview-Titel am Dienstag um gut 16 Prozent auf einen Preis von 0,625 australische Dollar angezogen. Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel am Dienstag zeitweise 0,28 Prozent im Plus bei 577,00 Franken.

ZÜRICH (dpa-AFX)