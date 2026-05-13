Zurich-Aktie zieht an: Konzern bestätigt Renditeziele bis 2027

Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung legte der Versicherungsumsatz zu. Der Konzern profitierte von weiteren Tariferhöhungen. Auch die Wachstumsinitiativen in den Spezialversicherungen und mit mittelgroßen Firmenkunden trugen Früchte.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Zurich Insurance-Aktie legte am Mittwoch via SIX zuletzt um 3,11 Prozent auf 557,80 Franken zu und gehörte zu den stärksten Titeln im Index Stoxx Europe 50. Am Markt sei nicht mit einem derart kräftigen Wachstum im Nichtlebengeschäft gerechnet worden, hieß es in einem Kommentar von Jefferies. Erfreulich sei auch das anhaltende Wachstum mit Vorsorgeprodukten, die höhere Margen versprächen.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz der Schaden- und Unfallsparte im Jahresvergleich um elf Prozent auf 12 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Morgen mitgeteilt hatte. Das Bruttoprämienvolumen wuchs derweil um 17 Prozent auf 15,6 Milliarden Dollar. Bereinigt um Währungseffekte und auf vergleichbarer Basis blieb ein Plus von acht Prozent.

In der Lebensversicherung legten die Bruttoprämien um fünf Prozent auf 9,85 Milliarden Dollar zu. Währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis sanken sie jedoch um fünf Prozent. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft fiel nach einem starken Wachstum im Vorjahr sogar um sieben Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar. Der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, wuchs unterdessen weiter: Die Prämieneinnahmen der US-Amerikaner stiegen um vier Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar.

Angaben zum Gewinn machte Zurich zum ersten Quartal wie üblich nicht. Allerdings sieht Finanzchefin Claudia Cordioli den Konzern auf gutem Weg, seine für das Jahr 2027 gesetzten Ziele zu erreichen oder gar zu übertreffen.

Das Management will in seinem Mittelfristprogramm von 2025 bis 2027 den Gewinn je Aktie um mindestens 9 Prozent steigern. Mit Blick auf die geopolitischen Konflikte und Spannungen im Nahen Osten sieht sich Zurich nur begrenzten Risiken ausgesetzt. Es würden keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf erwartet, hieß es dazu.

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ZÜRICH (dpa-AFX)