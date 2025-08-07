Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Trotz hoher Belastungen
|
07.08.2025 07:32:39
Zurich-Aktie: Zurich mit besserem operativem Ergebnis als angenommen
Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 3,07 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab. Das Betriebsergebnis nahm um sechs Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar zu, was ein Rekord zur Jahresmitte bedeutet. Damit erreichte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen die Vorgaben von Analysten beim Gewinn nicht ganz. Beim Betriebsergebnis wurde die Erwartung aber übertroffen.
Im Sach- und Unfallgeschäft haben die Kalifornien-Brände vom Januar den Abschluss mitgeprägt. Dazu rechnete die Zurich Insurance mit Kosten von rund 200 Millionen Dollar. Trotz dieser Belastung verbesserte sich der Schaden-Kosten-Satz um 1,2 Punkte auf 92,4 Prozent.
Die Zurich habe in der Schaden- und Unfallversicherung erneut profitables Wachstum verzeichnet, das durch eine vorteilhafte Preisentwicklung gestützt worden sei, wird Konzernchef Mario Greco in der Mitteilung zitiert. Und das Geschäft mit Kranken- und Lebensversicherungen sei dank der guten Nachfrage nach Vorsorgeschutzlösungen gewachsen.
An den für 2025 bis 2027 gesetzten Zielen hält die Zurich fest. In dieser Periode soll der Gewinn je Aktie jährlich im Durchschnitt um über 9 Prozent ansteigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis mindestens einen Wert von 23 Prozent erreichen.
/mk/rw/AWP/zb
ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten
|
07:35
|Zurich verdient im ersten Halbjahr trotz Kalifornien-Bränden mehr (dpa-AFX)
|
07:34
|Zurich Insurance verzeichnet Wachstum in allen Geschäften (Dow Jones)
|
06.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.08.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
06.08.25
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.08.25
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in Zürich: So bewegt sich der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
06.08.25
|SIX-Handel SLI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.25
|Zurich Insurance Overweight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|02.07.25
|Zurich Insurance Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.05.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|06.06.25
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|615,60
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerModerat positive Vorgaben für den ATX-Start -- DAX fester erwartet -- Erneut Gewinne an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt hat mehrheitlich freundliche Vorgaben vor der Brust. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag freundlich zu.