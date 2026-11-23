Ball: Marc P. Bernegger, Florin Lanz, Samuel Manz und Tobias Reichmuth (Bild: Arton Business)">

Ein Empfang wie an einem barocken Königshof und viele bekannte Gesichter aus dem Wealth Management: Die Premiere des Zurich Ball im Dolder Grand war ausverkauft. Zürich ist um einen gesellschaftlichen Fixpunkt reicher.