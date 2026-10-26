Zurich Insurance Group Aktie

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WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049

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Zusammenarbeit 26.10.2026 10:22:40

Zurich bleibt bis 2042 Partner von Deutscher Bank und DWS - Aktien im Blick

Zurich bleibt bis 2042 Partner von Deutscher Bank und DWS - Aktien im Blick

Die Deutsche Bank und ihre Vermögensverwaltungstochter DWS arbeiten weiterhin mit dem Versicherer Zurich zusammen.

Wie die Deutsche Bank mitteilte, wurde die Partnerschaft mit dem Schweizer Konzern bis 2042 verlängert. Die Kooperation umfasst weiterhin ein Angebot an Lebens-, Risiko- und Sachversicherungen von Zurich sowie Fondsanlageangebote der DWS.

Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 617,00 Euro, während Deutsche Bank-Titel via XETRA 1,56 Prozent auf 28,36 Euro steigen. DWS gewinnen 1,34 Prozent auf 64,45 Euro.

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