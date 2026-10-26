Zurich Insurance Group Aktie
WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049
|Zusammenarbeit
|
26.10.2026 10:22:40
Zurich bleibt bis 2042 Partner von Deutscher Bank und DWS - Aktien im Blick
Wie die Deutsche Bank mitteilte, wurde die Partnerschaft mit dem Schweizer Konzern bis 2042 verlängert. Die Kooperation umfasst weiterhin ein Angebot an Lebens-, Risiko- und Sachversicherungen von Zurich sowie Fondsanlageangebote der DWS.
Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 617,00 Euro, während Deutsche Bank-Titel via XETRA 1,56 Prozent auf 28,36 Euro steigen. DWS gewinnen 1,34 Prozent auf 64,45 Euro.
DOW JONES
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