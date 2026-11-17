Beazley Aktie
WKN DE: A0X8HN / ISIN: JE00B64G9089
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17.11.2026 07:27:56
Zurich erwartet deutlich höhere Synergien aus Beazley-Übernahme
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Dollar, 80 Prozent mehr als zuvor. (Bild Shutterstock)">
Die Zurich Insurance Group schraubt ihre Erwartungen an die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley deutlich nach oben. Sowohl die geplanten Kapitalsynergien als auch das zusätzliche Umsatzpotenzial fallen höher aus als bisher angenommen.
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