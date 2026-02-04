Beazley Aktie
WKN DE: A0X8HN / ISIN: JE00B64G9089
|
04.02.2026 09:15:01
Zurich erzielt grundsätzliche Einigung mit Beazley
Nachdem eine erste Offerte im Januar noch abgelehnt worden war, haben sich die Zurich Versicherung und der Verwaltungsrat des britischen Spezialversicherers Beazley nun im Grundsatz auf ein mögliches Übernahmeangebot geeinigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
