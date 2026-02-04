Beazley Aktie

Beazley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X8HN / ISIN: JE00B64G9089

04.02.2026 09:15:01

Zurich erzielt grundsätzliche Einigung mit Beazley

Nachdem eine erste Offerte im Januar noch abgelehnt worden war, haben sich die Zurich Versicherung und der Verwaltungsrat des britischen Spezialversicherers Beazley nun im Grundsatz auf ein mögliches Übernahmeangebot geeinigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
