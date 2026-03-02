Zurich Insurance Group Aktie
WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049
|
02.03.2026 18:00:43
Zurich gibt zur Finanzierung von Beazley-Kauf neue Aktien aus
DOW JONES--Zurich Insurance besorgt sich zur Teilfinanzierung der Übernahme von Beazley frisches Geld über eine Kapitalerhöhung. Wie der Schweizer Versicherungskonzern mitteilte, gibt er über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren neue Aktien aus, die 4,6 Prozent seines Aktienkapitals entsprechen. Zurich strebt einen Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken an.
Zuvor hatte sich Zurich mit dem britischen Spezialversicherer Beazley auf eine Übernahme für 8,2 Milliarden Pfund geeinigt. Den Rest des Kaufpreises will der Konzern durch bestehende flüssige Mittel und neue Kreditfazilitäten finanzieren.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2026 12:01 ET (17:01 GMT)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|624,20
|-1,86%
|Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)
|31,00
|-1,90%
