Zurich Insurance Group Aktie

WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049

02.03.2026 18:00:43

Zurich gibt zur Finanzierung von Beazley-Kauf neue Aktien aus

DOW JONES--Zurich Insurance besorgt sich zur Teilfinanzierung der Übernahme von Beazley frisches Geld über eine Kapitalerhöhung. Wie der Schweizer Versicherungskonzern mitteilte, gibt er über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren neue Aktien aus, die 4,6 Prozent seines Aktienkapitals entsprechen. Zurich strebt einen Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken an.

Zuvor hatte sich Zurich mit dem britischen Spezialversicherer Beazley auf eine Übernahme für 8,2 Milliarden Pfund geeinigt. Den Rest des Kaufpreises will der Konzern durch bestehende flüssige Mittel und neue Kreditfazilitäten finanzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 12:01 ET (17:01 GMT)

17:34 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 624,20 -1,86% Zurich Insurance AG (Zürich)
Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs) 31,00 -1,90% Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

