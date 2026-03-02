Zurich gibt zur Finanzierung von Beazley-Kauf neue Aktien aus

DOW JONES--Zurich Insurance besorgt sich zur Teilfinanzierung der Übernahme von Beazley frisches Geld über eine Kapitalerhöhung. Wie der Schweizer Versicherungskonzern mitteilte, gibt er über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren neue Aktien aus, die 4,6 Prozent seines Aktienkapitals entsprechen. Zurich strebt einen Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken an.

Zuvor hatte sich Zurich mit dem britischen Spezialversicherer Beazley auf eine Übernahme für 8,2 Milliarden Pfund geeinigt. Den Rest des Kaufpreises will der Konzern durch bestehende flüssige Mittel und neue Kreditfazilitäten finanzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 12:01 ET (17:01 GMT)