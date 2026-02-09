People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
09.02.2026 06:37:48
Zurich Group: Group Chief People Officer nimmt den Hut
Bereits Ende dieses Monats wird Group Chief People Officer Jolanda Grob den Schweizer Versicherer verlassen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
