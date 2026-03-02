Zurich Insurance bestätigt Übernahme von Beazley für 8,2 Mrd Pfund

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Zurich Insurance und Beazley beenden die Unsicherheit um einen Deal: Der Schweizer Versicherungskonzern hat sich mit Beazley final auf eine Übernahme des britischen Cyberversicherers für rund 8,2 Milliarden Pfund geeinigt.

Die beiden Unternehmen waren sich eigentlich schon Anfang Februar handelseinig über die Konditionen. Doch die Frist für Zurich, um entweder ein bindendes Angebot zu unterbreiten oder den Deal abzusagen, wurde später bis in diese Woche hinein, in der Beazley Ergebnisse veröffentlicht, verlängert.

"Die Transaktion wird voraussichtlich durch die Kombination zweier Geschäftsbereiche mit hoch komplementären Fähigkeiten erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen", teilte Zurich nun mit. Der Konzern erwartet, dass der Zukauf vom ersten Jahr nach Abschluss eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie im mittleren einstelligen Bereich und mittelfristig eine zweistellige Kapitalrendite erwirtschaften wird. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

