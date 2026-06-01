Blick ins Portfolio 01.06.2026 03:46:38

Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat der Schweizer Finanzdienstleister im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC ihre Aktienportfolios quartalsweise über das 13F-Formular zu melden. Dazu gehören auch die US-Beteiligungen der Zurich Insurance Group, die zum 31. März 2026 einen Gesamtwert von rund 12,73 Milliarden US-Dollar aufwiesen. Im ersten Quartal kam es innerhalb der Top-Positionen kaum zu Umschichtungen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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