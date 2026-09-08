Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat der Schweizer Finanzdienstleister im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

An der Spitze des Rankings dominieren weiterhin die Big-Tech-Schwergewichte.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at