Blick ins Depot 08.09.2026 03:20:10

Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat der Schweizer Finanzdienstleister im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

Die Zurich Insurance Group hat ihre US-Aktienbeteiligungen für das zweite Quartal 2026 offengelegt. Aus dem aktuellen 13F-Filing zum 30. Juni 2026 geht hervor, dass der Schweizer Versicherungskonzern im abgelaufenen Jahresviertel gezielte Akzente im US-Aktienportfolio setzte. Während das Asset-Management bei Halbleiterwerten wie AMD und Micron sowie beim Pharmariesen Eli Lilly spürbar nachkaufte, wurden bei Microsoft und Apple Gewinne realisiert.

An der Spitze des Rankings dominieren weiterhin die Big-Tech-Schwergewichte.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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