|Blick ins Depot
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08.09.2026 03:20:10
Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
Die Zurich Insurance Group hat ihre US-Aktienbeteiligungen für das zweite Quartal 2026 offengelegt. Aus dem aktuellen 13F-Filing zum 30. Juni 2026 geht hervor, dass der Schweizer Versicherungskonzern im abgelaufenen Jahresviertel gezielte Akzente im US-Aktienportfolio setzte. Während das Asset-Management bei Halbleiterwerten wie AMD und Micron sowie beim Pharmariesen Eli Lilly spürbar nachkaufte, wurden bei Microsoft und Apple Gewinne realisiert.
An der Spitze des Rankings dominieren weiterhin die Big-Tech-Schwergewichte.
An der Spitze des Rankings dominieren weiterhin die Big-Tech-Schwergewichte.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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