Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Angebotsbedingungen
|
02.03.2026 18:05:39
Zurich reicht Angebot für britischen Versicherer Beazley ein - Aktie verliert
Finanzieren will Zurich die Akquisition mit bestehenden Barmitteln von rund 3,0 Milliarden Dollar, neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden sowie einer Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren über rund 5,0 Milliarden Dollar, präzisierte die Zurich am Montag frühere Angaben.
Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen erwartet der Versicherer einen Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2026.
Bereits Mitte Februar hatte Zurich sich verpflichtet, bis spätestens am 4. März ein verbindliches Angebot abzugeben. Dieser Verpflichtung kommt das Unternehmen nun nach. Zuvor hatte die britische Aufsichtsbehörde einer Fristverlängerung zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots auf Antrag der beiden Gesellschaften zugestimmt.
Gemeinsam mit den Briten will die Zurich laut eigenen Angaben einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen. Das Prämienvolumen soll gegen 15 Milliarden Dollar betragen, dabei stammen gut 9 Milliarden aus den entsprechenden Bereichen der Zurich.
Zurich gibt zur Finanzierung von Beazley-Kauf neue Aktien aus
Zurich Insurance besorgt sich zur Teilfinanzierung der Übernahme von Beazley frisches Geld über eine Kapitalerhöhung. Wie der Schweizer Versicherungskonzern mitteilte, gibt er über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren neue Aktien aus, die 4,6 Prozent seines Aktienkapitals entsprechen. Zurich strebt einen Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken an.
Zuvor hatte sich Zurich mit dem britischen Spezialversicherer Beazley auf eine Übernahme für 8,2 Milliarden Pfund geeinigt. Den Rest des Kaufpreises will der Konzern durch bestehende flüssige Mittel und neue Kreditfazilitäten finanzieren.
ZÜRICH (dpa-AFX) / Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
18:00
|Zurich gibt zur Finanzierung von Beazley-Kauf neue Aktien aus (Dow Jones)
|
10:16
|SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zurich-Aktie tiefer, Clearview-Aktie zieht zweistellig an: Versicherungskonzern will Clearview übernehmen (dpa-AFX)
|
23.02.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.02.26
|Gewinne in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.02.26
|SIX-Handel SLI beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)