Die Zurich-Gruppe erwartet aus der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley höhere Synergien sowie ein stärkeres Wachstumspotenzial als ursprünglich gedacht.

Mittelfristig ergebe sich ein Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar, wie der Versicherer anlässlich des Investorentages am Dienstag mitteilte. Zudem sollen die Synergien in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf 1,8 Milliarden Dollar betragen. Ursprünglich hatten die Schweizer für beide Kennziffern jeweils eine Milliarde Dollar im Plan.

Überdies soll der Zusammenschluss auch kostenseitig Verbesserungen bringen. Das Management um Konzernchef Mario Greco geht diesbezüglich weiterhin von jährlichen Einsparungen von mindestens 150 Millionen Dollar aus, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Mit Beazley steigt Zurich Insurance eigenen Angaben zufolge in der Spezialversicherung mit Bereichen wie Cyber, Infrastruktur, Bau oder Finanzierungen zum weltweit führenden Anbieter auf. Zurich hatte die knapp 11 Milliarden Dollar schwere Beazley-Übernahme im Frühjahr 2026 angekündigt und nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen und Zustimmung des zuständigen Gerichts per 1. Oktober abgeschlossen.

Die Zurich-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 657,64 Franken.

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ZÜRICH (dpa-AFX)