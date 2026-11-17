Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich und Beazley
|
17.11.2026 09:50:00
Zurich sieht im Beazley-Kauf höheres Potenzial als bisher gedacht - Aktie leichter
Überdies soll der Zusammenschluss auch kostenseitig Verbesserungen bringen. Das Management um Konzernchef Mario Greco geht diesbezüglich weiterhin von jährlichen Einsparungen von mindestens 150 Millionen Dollar aus, wie das Unternehmen weiter mitteilte.
Mit Beazley steigt Zurich Insurance eigenen Angaben zufolge in der Spezialversicherung mit Bereichen wie Cyber, Infrastruktur, Bau oder Finanzierungen zum weltweit führenden Anbieter auf. Zurich hatte die knapp 11 Milliarden Dollar schwere Beazley-Übernahme im Frühjahr 2026 angekündigt und nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen und Zustimmung des zuständigen Gerichts per 1. Oktober abgeschlossen.
Die Zurich-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 657,64 Franken.
/mk/rw/AWP/mne
ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16.11.26
|SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Versicherer Zurich wächst weiter - Aktie auf Mehrjahreshoch (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|715,00
|0,56%