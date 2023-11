Zurich steigt in den indischen Versicherungsmarkt ein

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group steigt in den indischen Versicherungsmarkt ein.

Für 488 Millionen Dollar erwirbt der Schweizer Versicherungskonzern 51 Prozent der Kotak Mahindra General Insurance von der Kotak Mahindra Bank, wie Zurich am Donnerstag mitteilte. Der Versicherer will über die Zeit seine Beteiligung ausbauen und damit weitere bis zu 19 Prozent der Anteile an der Kotak Mahindra General Insurance erwerben.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Juni von Insidern erfahren, dass Zurich über den Einstieg bei der Kotak Mahindra General Insurance verhandelt. Konzernchef Mario Greco hatte im August das Interesse am indischen Markt eingeräumt. "Indien ist einer der wichtigsten Märkte der Welt mit einem immensen Potenzial und wir freuen uns, ein bedeutendes Engagement mit einem hervorragenden Partner einzugehen", sagte Tulsi Naidu, Leiter des Zurich-Geschäfts in der Region Asien-Pazifik.

Indiens Markt für Schaden- und Unfallversicherung wächst dank der steigenden Einkommen und der zunehmenden Sachkenntnis in Finanzfragen kräftig. Die Versicherungsdurchdringung des Landes ist unterdurchschnittlich. Ausländische Gesellschaften wie etwa die deutsche Allianz sind bereits Versicherungspartnerschaften mit indischen Bank- oder Finanzgruppen eingegangen.

Zurich setzt für Wachstum stark auf den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Europas fünftgrößter Versicherer, der mit Zukäufen sehr zurückhaltend ist, war 2018 beim indonesischen Versicherer PT Asuransi Adira Dinamika eingestiegen. Der Schweizer Konzern erzielte im Raum Asien-Pazifik im vergangenen Jahr 3,5 Milliarden Dollar oder acht Prozent der gesamten Prämieneinahmen in seinem Hauptgeschäft Schaden- und Unfallversicherung. In der Lebensversicherung waren es 2,5 Milliarden Dollar oder 19 Prozent der gesamten Prämien- und Gebühreneinnahmen.

An der Börse schlug die Akquisition keine großen Wellen. Die Zurich-Aktien wurden vorbörslich leicht fester indiziert. "Der Eintritt von Zurich Insurance in den indischen Wachstumsmarkt ist grundsätzlich als positiv zu werten", erklärte Georg Marti, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Der für den Konzern kleine Zukauf könne gut mit eigenen Geldmitteln gestemmt werden.

