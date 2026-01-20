Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
20.01.2026 18:24:22
Zurich to launch Lloyd’s of London syndicate as backup for Beazley bid
Plan gives Swiss group another avenue into the market if £7.7bn takeover bid does not succeedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|20,60
|1,98%