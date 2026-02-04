Zurich übernimmt Cyber-Versicherer Beazley in 11-Milliarden-Dollar-Deal

Von Elena Vardon

DOW JONES--Zurich Insurance und Beazley haben sich auf ein verbessertes Übernahmeangebot geeinigt, das den britischen Cyber-Versicherer mit rund 8,0 Milliarden Pfund bzw knapp 11 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Schweizer Versicherer umwirbt die in London notierte Gruppe seit vergangenem Jahr und hatte Beazley mehrere Angebote unterbreitet, die jedoch alle abgelehnt wurden.

Im Rahmen des verbesserten Barangebots sollen die Beazley-Aktionäre 13,35 Pfund für jede ihrer Aktien erhalten, wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Dies beinhaltet eine Dividendenzahlung und entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs von Beazley von 8,20 Pfund am 16. Januar, dem Tag vor Beginn der Angebotsfrist.

Der Beazley-Board erklärte, den Aktionären die neue Offerte empfehlen zu wollen. Die Schweizer haben nun bis zum 16. Februar Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen.

Der Schweizer Versicherer, der bereits in Großbritannien tätig und weltweit stark vertreten ist, will mit der Übernahme einen Spezialversicherer mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von rund 15 Milliarden Dollar schaffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 03:07 ET (08:07 GMT)