Zurück zu Buch und Stift: Norwegen verbannt KI aus Grundschulen

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.06.2026 17:50:00
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Sinkende Leistungen und Sorge vor Lernverlusten: Die Regierung in Oslo zieht die Reißleine und schränkt generative KI wie ChatGPT oder Claude an Schulen ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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