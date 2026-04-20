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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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STOXX-Handel im Fokus 20.04.2026 15:58:57

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 gibt sich heute schwächer.

Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,06 Prozent im Minus bei 5 993,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,072 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 1,12 Prozent tiefer bei 5 990,12 Punkten, nach 6 057,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 965,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 002,18 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 501,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 892,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Wert von 4 935,34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,44 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,78 Prozent auf 22,39 EUR), Deutsche Börse (+ 0,96 Prozent auf 263,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 569,20 EUR), Enel (+ 0,21 Prozent auf 9,71 EUR) und Allianz (+ 0,08 Prozent auf 390,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-4,46 Prozent auf 68,77 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 151,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,83 Prozent auf 90,08 EUR), Infineon (-2,07 Prozent auf 47,89 EUR) und Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 1 465,60 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 293 085 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 479,460 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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