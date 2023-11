Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus

Am Freitag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,74 Prozent auf 4 197,83 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,659 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,259 Prozent leichter bei 4 218,26 Punkten in den Handel, nach 4 229,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 176,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 218,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,467 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2023, den Wert von 4 205,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 10.08.2023, mit 4 384,04 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 10.11.2022, mit 3 846,56 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,86 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 0,73 Prozent auf 24,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,24 Prozent auf 371,40 EUR), SAP SE (+ 0,10 Prozent auf 134,86 EUR), Eni (+ 0,01 Prozent auf 14,95 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,05 Prozent auf 38,97 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-3,95 Prozent auf 40,16 EUR), adidas (-1,77 Prozent auf 170,90 EUR), BASF (-1,72 Prozent auf 43,72 EUR), Siemens (-1,65 Prozent auf 130,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,40 Prozent auf 56,49 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 806 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 351,335 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at