Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 23.01.2026 17:58:58

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

So performte der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche letztendlich.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,27 Prozent tiefer bei 5 940,13 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,989 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,143 Prozent tiefer bei 5 947,63 Punkten, nach 5 956,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 955,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 915,98 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,582 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 5 749,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 668,33 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Stand von 5 217,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4,26 Prozent auf 197,92 EUR), Siemens Energy (+ 3,09 Prozent auf 141,75 EUR), Rheinmetall (+ 2,21 Prozent auf 1 830,00 EUR), Eni (+ 2,03 Prozent auf 16,83 EUR) und Bayer (+ 0,88 Prozent auf 44,56 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-5,71 Prozent auf 143,75 EUR), Allianz (-1,65 Prozent auf 363,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,60 Prozent auf 46,00 EUR), Deutsche Bank (-1,54 Prozent auf 32,89 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 254,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 654 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 447,602 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
23.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.01.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Bayer Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 143,25 -5,63% adidas
Allianz 365,60 -1,11% Allianz
ASML NV 1 175,60 -0,68% ASML NV
Bayer 44,50 1,07% Bayer
Deutsche Bank AG 33,01 -0,93% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,06 0,26% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,96 -1,37% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 16,85 2,62% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,77 -1,33% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,62 -1,51% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 829,00 3,68% Rheinmetall AG
SAP SE 195,22 1,43% SAP SE
Siemens AG 254,85 -1,18% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,45 3,49% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 104,60 0,48% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 948,20 -0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
05:47 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen