Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,27 Prozent tiefer bei 5 940,13 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,989 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,143 Prozent tiefer bei 5 947,63 Punkten, nach 5 956,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 955,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 915,98 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,582 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 5 749,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 668,33 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Stand von 5 217,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4,26 Prozent auf 197,92 EUR), Siemens Energy (+ 3,09 Prozent auf 141,75 EUR), Rheinmetall (+ 2,21 Prozent auf 1 830,00 EUR), Eni (+ 2,03 Prozent auf 16,83 EUR) und Bayer (+ 0,88 Prozent auf 44,56 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-5,71 Prozent auf 143,75 EUR), Allianz (-1,65 Prozent auf 363,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,60 Prozent auf 46,00 EUR), Deutsche Bank (-1,54 Prozent auf 32,89 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 254,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 654 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 447,602 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

