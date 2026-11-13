Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Kaum bewegt zeigte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 6 388,04 Punkten ab. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent tiefer bei 6 391,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 398,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 412,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 372,27 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,56 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6 167,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 13.08.2026, mit 6 545,47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5 742,79 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,19 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,11 Prozent auf 25,88 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR), Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 591,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,59 Prozent auf 60,90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), Siemens Energy (-0,94 Prozent auf 131,28 EUR), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 765,50 EUR), Siemens (-0,82 Prozent auf 279,40 EUR) und Airbus SE (-0,74 Prozent auf 206,75 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 296 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 541,050 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,39 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at