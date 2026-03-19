Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 1,29 Prozent leichter bei 5 662,60 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,844 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,744 Prozent auf 5 694,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 736,85 Punkten am Vortag.

Bei 5 650,32 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 694,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,936 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 6 059,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 760,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 507,36 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,21 Prozent abwärts. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,53 Prozent auf 1 630,00 EUR), Eni (+ 0,69 Prozent auf 23,21 EUR), Deutsche Börse (+ 0,44 Prozent auf 250,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,07 Prozent auf 538,20 EUR) und Allianz (-0,31 Prozent auf 357,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,71 Prozent auf 146,45 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 38,79 EUR), Siemens (-2,50 Prozent auf 212,65 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 47,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,47 Prozent auf 86,24 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 346 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 459,033 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at