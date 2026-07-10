Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent auf 6 277,21 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,328 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,278 Prozent auf 6 266,83 Punkte an der Kurstafel, nach 6 284,27 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 278,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 264,35 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 2,00 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 6 009,95 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 5 926,11 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 5 438,27 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,30 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,33 Prozent auf 51,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,78 Prozent auf 25,79 EUR), Deutsche Bank (+ 1,39 Prozent auf 31,36 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 6,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,78 Prozent auf 72,08 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,00 Prozent auf 71,88 EUR), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 003,40 EUR), Siemens Energy (-0,93 Prozent auf 154,78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,60 Prozent auf 56,38 EUR) und Siemens (-0,44 Prozent auf 272,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 387 637 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 589,304 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at